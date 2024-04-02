Общество 02 апреля 2024, 14:03 Психолог Самбурский: смена обстановки поможет справиться с апатией

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Апатия мешает людям жить полноценной и счастливой жизнью, лишая энергии, радости и внутренней мотивации. Справиться с ней способна смена обстановки, сообщил клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.

По словам специалиста, для этого стоит попробовать изменить режим дня, заняться новым хобби или поехать в путешествие. Это поможет восстановить энергию и настроиться на позитивный лад. Также в борьбе с апатией эффективно общение с близкими.

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Кроме того, справиться с этим состоянием помогут физические нагрузки, правильное питание и качественный сон, отметил Самбурский.