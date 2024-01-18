Общество 18 января 2024, 17:30 Психолог Самбурский: штрафы за расторжение брака вынудят россиян разводиться в кредит

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать россиян за развод штрафом в 100 тысяч рублей или отправкой в зону СВО. Такие меры вынудят людей брать кредиты на развод, сообщил психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.

По словам специалиста, финансовый фактор точно не станет преградой для обеспеченных людей. При этом в семьях с ограниченным достатком это приведет к еще большим проблемам.

Реклама

«Людям, чьи отношения исчерпали себя и где примирение невозможно, лучше расстаться по обоюдному согласию и прекратить наносить вред не только друг другу, но и детям», — подчеркнул психолог.

Самбурский отметил, что снизить статистику разводов в стране поможет предоставление супругам психологической, юридической и социальной помощи по вопросам семейной жизни.