Общество 18 декабря 2023, 17:35 Психолог Самбурский: родителям, оставившим ребенка на Новый год с бабушкой, стоит избавиться от чувства вины

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Многие родители принимают решение оставить ребенка в новогоднюю ночь у бабушки. В таких ситуациях не стоит себя в чем-либо винить, сообщил психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.

По словам специалиста, каждый человек имеет право на отдых, развлечение и личное пространство. Ребенку заранее следует рассказать, что в гостях у бабушки он сможет почитать книжки, поиграть в настольные игры и посмотреть мультики.

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Также родителям важно подготовить подарок для детей и написать им теплое поздравление от Деда Мороза.

«Для того чтобы быть хорошей мамой, сначала нужно стать счастливой и здоровой женщиной», — отметила психолог.