13 декабря 2023, 14:27
Психолог Самбурский: раздражение от новогодних фильмов указывает на низкий уровень счастья у человека
Тематические фильмы и песни позволяют прочувствовать атмосферу приближающегося Нового года. Однако не все люди испытывают положительные эмоции от символов праздника. Причину такой ситуации раскрыл психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.
Проявление раздражительности в адрес новогодней атрибутики — тревожный звонок, считает эксперт. По его словам, такое отношение указывает на низкий уровень счастья и чувство одиночества.
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Если же первый снег или новогодние фильмы вызывают у человека приятную волну ностальгии, значит, он находится в гармонии с собой, пояснил психолог.
Новый год
психология
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