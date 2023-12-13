Общество 13 декабря 2023, 14:27 Психолог Самбурский: раздражение от новогодних фильмов указывает на низкий уровень счастья у человека

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Тематические фильмы и песни позволяют прочувствовать атмосферу приближающегося Нового года. Однако не все люди испытывают положительные эмоции от символов праздника. Причину такой ситуации раскрыл психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.

Проявление раздражительности в адрес новогодней атрибутики — тревожный звонок, считает эксперт. По его словам, такое отношение указывает на низкий уровень счастья и чувство одиночества.

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Если же первый снег или новогодние фильмы вызывают у человека приятную волну ностальгии, значит, он находится в гармонии с собой, пояснил психолог.