Общество 30 мая 2023, 16:58 Психолог Самбурский рассказал, как по поведению человека вычислить ложь Психолог Самбурский: когда человек лжет, он испытывает когнитивную нагрузку

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Когда человек хочет соврать, он испытывает большую когнитивную нагрузку, поскольку ложь требует усилий и внимания. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

Эксперт объяснил, что речь человека, который пытается врать, становится менее свободной, разнообразной и детальной. Иногда лжец может повторять слова собеседника, выиграв тем самым время, чтобы додумать свой рассказ.

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«Также лжецы реже используют модальные глаголы — „можно“, „нужно“, „должен“ и слова-усилители –„очень“, „совсем“, „абсолютно“. Он старается смягчить свою ложь или сделать ее менее утвердительной», — процитировал kp.ru Самбурского.

Порой лжец может быть настолько искусен в своем рассказе, что заподозрить за ним вранье практически невозможно, резюмировал психолог.