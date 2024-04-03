Общество 03 апреля 2024, 17:44 Психолог Самбурский рассказал, что депрессия вызывает проблемы с памятью и вниманием

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Депрессия — это не просто плохое настроение, это серьезное расстройство, которое влияет не только на эмоциональное, но и на физическое состояние человека. Об этом Life рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Он объяснил, что при депрессии человека перестают радовать те вещи которые раньше он находил приятными. Кроме того, нарушается сон и аппетит, начинаются проблемы с памятью и вниманием.

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«Депрессия может возникнуть у каждого. Способствуют этому стресс, пережитое насилие и другие психотравмирующие события», — отметил психолог.

Он посоветовал при длительном угнетенном состоянии, упадке сил, низкой самооценке и мыслях о суициде обратиться за помощью к специалисту.

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