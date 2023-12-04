Общество 04 декабря 2023, 18:39 Психолог Самбурский посоветовал в выходные соблюдать режим сна, чтобы не нагружать организм в рабочий понедельник

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Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовал россиянам соблюдать режим сна и отдыха в выходные, чтобы не испытывать на себе симптомы синдрома понедельника.

Специалист пояснил, что синдром понедельника связан с нарушением биоритмов, когда человек в выходные ложится спать позже обычного.

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«Это приводит к смещению циркадного ритма, который регулирует сон, бодрствование, аппетит и настроение. По сути, это похоже на джетлаг, который возникает при долгом перелете и смене часовых поясов», — сказал Самбурский.

По его словам, выходные необходимо планировать так, чтобы они прошли с удовольствием, но без перегрузок. На работе важно сформировать график таким образом, чтобы нагрузка на понедельник была минимальной.