Общество 09 апреля 2024, 18:07 Психолог Самбурский посоветовал следить за дыханием во время панической атаки

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Психолог Станислав Самбурский в разговоре с изданием Life рассказал, как самостоятельно справиться с панической атакой. Во время этого состояния человек испытывает нарастающее чувство тревоги, которое может сопровождаться учащенным сердцебиением, головокружением, дрожью.

В момент наступления панической атаки человеку важно правильно начать дышать: короткий вдох и длинный выдох. Далее следует обратить внимание на свое тело, а потом перевести взгляд на окружающую действительность. Можно начать считать количество каких-либо предметов, ступеней, машин, сказал Самбурский.

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Он отметил, что своевременное обращение к неврологу и психотерапевту поможет быстрее вернуться к нормальной жизни.