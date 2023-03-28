Общество 28 марта 2023, 16:37 Психолог Самбурский посоветовал родителям не заставлять старших детей нянчиться с младшими

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Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, почему нельзя заставлять старших детей нянчиться с младшими. По его словам, старший ребенок может почувствовать собственную ненужность.

Иногда старшие дети могут присмотреть за младшими, но оставлять их дольше чем на 10 минут без присмотра взрослых не стоит.

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«Здесь нужно понимать, что речь идет о пяти-десяти минутах. Нельзя надолго оставлять детей наедине. Если разница между ними составляет меньше 12 лет, такое решение и вовсе может обернуться катастрофой», — сообщил психолог.

В это время ребенок может опрокинуть на себя тяжелый предмет или же выпасть из окна. Также старший ребенок может растеряться и не помочь младшему, если тот проглотил какой-то опасный предмет. Иногда он молчит о том, что произошло, чтобы не быть обруганным родителями, добавил Самбурский.