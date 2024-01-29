Общество 29 января 2024, 17:47 Психолог Самбурский объяснил, что шопоголизм чаще всего сигнализирует о неудовлетворенности жизнью

Читать 360tv в

Клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с журналистами Life рассказал, что сильная зависимость от покупок, иначе — шопоголизм, появляется у людей, которые не удовлетворены своей жизнью.

На какой-то период времени спонтанные покупки могут утешить, став опорой для самоутверждения.

Реклама

«Купила новые туфли — и ты уже не замученная жизнью руководитель отдела, а красотка, которая каждый день приходит в кафе на встречу с подружками в „Москве-Сити“», — сказал эксперт.

Иногда люди могут покупать новые вещи под влиянием рекламы или из-за социального сравнения. Реклама умеет манипулировать эмоциями, а социум навязывает конкуренцию, добавил психолог.