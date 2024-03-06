Общество 06 марта 2024, 14:23 Психолог Самбурский назвал отношения Мастера и Маргариты творческим союзом с общими ценностями

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Отношения главных героев произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» основаны на творческом союзе с общими интересами и ценностями. Об этом рассказал психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.

По словам специалиста, партнеры дорожат друг другом, совместная работа над романом Мастера показывает их интеллект и тонкий вкус. Их отношения построены на вспыхнувшей долгожданной безусловной любви друг к другу.

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Кроме того, союз Мастера и Маргариты считается образцом самоотверженности. Герои всегда следуют своему сердцу и совести, отметил психолог.