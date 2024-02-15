Общество 15 февраля 2024, 13:15 Психолог Самбурский: навязчивая идея выйти замуж может обернуться синдромом Бриджит Джонс

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Синдром Бриджит Джонс — название ментального состояния, при котором привлекательная женщина не может построить счастливые отношения с партнером. О причинах неудач рассказал психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.

По словам эксперта, основной ошибкой является навязчивая идея выйти замуж. Такое желание превращает девушку в настойчивую и назойливую спутницу, которая не способна насладиться обычным флиртом, пояснил специалист.

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К другим факторам психолог отнес поиск идеального мужчины, обобщение негативного опыта и фокусировку на негативе.