Общество 28 июня 2023, 15:28 Психолог Самбурский: люди обращаются к гадалкам для снижения уровня беспокойства

Читать 360tv в

В последнее время люди стали чаще обращаться за советами к гадалкам и экстрасенсам. Это объясняется желанием снизить уровень неуверенности и беспокойства, сообщил клинический психолог Станислав Самбурский «Газете.Ru».

По словам специалиста, зачастую человек обращается к потусторонним силам исключительно из-за своего любопытства. Пользуясь этим, многие гадалки применяют стратегию «цепной реакции» для дальнейшего подогревания интереса к своим услугам.

Реклама

Психолог отметил, что экстрасенсы с легкостью втираются в доверие и начинают убеждать человека в необходимости дополнительных визитов.