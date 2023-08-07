Общество 07 августа 2023, 14:55 Психолог Самбурский: дети любого возраста могут врать, чтобы избежать наказания

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Желание избежать наказания становится самой частой причиной лжи детей любого возраста. Об этом рассказал бизнес-психолог Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, для маленьких детей ложь может быть способом творческого самовыражения. Дошкольники зачастую врут, чтобы преувеличить свои способности и лучше выглядеть в глазах своих сверстников.

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Психолог также отметил, что ложь является сигналом о наличии у ребенка какой-то проблемы или потребности, ругать или наказывать за такое поведение нельзя.