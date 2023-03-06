Общество 06 марта 2023, 14:33 Психолог Самбурский дал советы, как найти общий язык с коллегами Психолог Самбурский: чтобы найти язык с коллегами, стоит проявлять инициативу

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Бизнес-психолог и клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, как найти общий язык с коллегами на новом рабочем месте.

По словам специалиста, стоит самому проявлять инициативу, то есть больше слушать и спрашивать.

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«Найдите время, чтобы представиться и узнать больше об интересах, хобби и биографии коллег. Это поможет вам найти общий язык и наладить взаимопонимание с коллегами. Например, не ходите пить кофе в одиночестве», — сказал психолог.

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Он посоветовал больше наблюдать за коллегами, смотреть, кому нравится работать в команде, а кто предпочитает делать дела самостоятельно. Такие наблюдения позволят лучше понять культуру команды, резюмировал Самбурский.