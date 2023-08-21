Общество 21 августа 2023, 14:20 Психолог Саломатова: детская наглость говорит о недостатке родительского внимания

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Детское хамство и детская наглость указывают на проблемы в детско-родительских отношениях и недостаток внимания со стороны взрослых. Об этом сообщила психолог Ольга Саломатова в беседе с«Газетой.Ru».

По словам специалиста, родители сами становятся для своего ребенка примером поведения в общественных местах. Если в семье неправильно выстроены границы и не хватает поддержки, то в таком случае дети могут вести себя неподобающе.

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Психолог также отметила, что хамство и наглость зачастую становятся единственным способом привлечь родительское внимание.