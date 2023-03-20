Общество 20 марта 2023, 12:35 Психолог Сафина рассказала, какие женщины привлекают успешных мужчин

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Успешные мужчины ценят в женщинах четкое следование своим установкам и внутреннее состояние легкости. Об этом рассказала психолог Каролина Сафина в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам эксперта, особой привлекательностью обладают женщины, у которых нет страхов, тяжелых воспоминаний о прошлом и чувства вины. Также успешные мужчины обратят внимание на сильный характер женщины.

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Как сообщило Ura.ru, еще одним важным качеством женщины является здравый эгоизм с отстаиванием личных границ.

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