09 ноября 2022, 18:02
Психолог Сафина рассказала, как лжеэкстрасенсы обманывают людей
Психолог Сафина: лжэкстрасенсы часто говорят общую информацию, которая подходит всем
Психолог Гузель Сафина рассказала, что лжеэкстрасенсы обычно используют общие фразы, которые подходят под описание жизни любого человека. Об этом сообщил NEWS.ru.
«К примеру, так называемый экстрасенс говорит о казенном доме, карьерном росте, изменениях в личной жизни, крупных покупках и сделках», — уточнила психолог.
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Также он добавила, что гадалки часто говорят о человеке позитивную информацию, с небольшим количеством негативных деталей. Обычно это то, что люди хотят слышать, поэтому они и начинают верить экстрасенсу, заключила Сафина.
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Экстрасенсы
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