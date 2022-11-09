Общество 09 ноября 2022, 18:02 Психолог Сафина рассказала, как лжеэкстрасенсы обманывают людей Психолог Сафина: лжэкстрасенсы часто говорят общую информацию, которая подходит всем

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Психолог Гузель Сафина рассказала, что лжеэкстрасенсы обычно используют общие фразы, которые подходят под описание жизни любого человека. Об этом сообщил NEWS.ru.

«К примеру, так называемый экстрасенс говорит о казенном доме, карьерном росте, изменениях в личной жизни, крупных покупках и сделках», — уточнила психолог.

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Также он добавила, что гадалки часто говорят о человеке позитивную информацию, с небольшим количеством негативных деталей. Обычно это то, что люди хотят слышать, поэтому они и начинают верить экстрасенсу, заключила Сафина.

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