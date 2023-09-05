Общество 05 сентября 2023, 18:03 Психолог Сафина назвала пассивную агрессию признаком неразвитого эмоционального интеллекта

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Пассивный агрессор не умеет правильно выражать свои негативные эмоции, это является признаком неразвитого эмоционального интеллекта. Об этом сообщила психолог Риналия Сафина в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, такое поведение человека сопровождается сомнительными комплиментами и ироничными подколами. Разжигать конфликт с пассивным агрессором бесполезно, в подобных ситуациях важно уметь сохранять спокойствие.

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Психолог отметила, что большинство агрессоров не понимают, какую боль они могут причинить близким людям.