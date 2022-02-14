Психолог Сафин дал советы тем, кому одиноко 14 февраля

День всех влюбленных — не самый приятный праздник для одиноких людей, поскольку в этот день отовсюду льются напоминания о необходимости поиска партнера. Психолог Альберт Сафин рассказал Life, как перестать зацикливаться на одиночестве и начать радоваться жизни.

Психолог напомнил, что не стоит зацикливаться на 14 февраля — нужно стараться быть счастливым каждый день в году.

«То, как мы себя чувствуем в течение наших дней, во многом определяется тем, какова наша структура взаимоотношения с другими. Речь идет не только о партнере. Это наши коллеги, товарищи, знакомые. Поэтому первое: нужно сместить фокус внимания с 14 февраля на каждый день повседневности и разрешить себе не только 14 февраля чувствовать себя нужным», - сказал Сафин.

А чтобы не грустить в этот день, можно вспомнить о людях, с которыми вам приятно проводить время — необязательно противоположного пола — и предложить им встретиться. Жизнь начнет меняться, только если стараться взаимодействовать с социумом и быть счастливым вне зависимости от того, одиноки вы или нет.

«Тема заключается не в том, как не быть одинокими 14 февраля, а в том, как в целом разрешить себе взаимодействовать с другими людьми, проводить время и самое главное — не ждать, когда пригласят вас. Пригласите вы!» — заключил психолог.