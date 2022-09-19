Психолог Рындина посоветовала родителям знакомить ребенка с детским садом заранее | 360°

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19 сентября 2022, 17:39

Психолог Рындина посоветовала родителям знакомить ребенка с детским садом заранее

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Детский психолог, руководитель центра психологии «Ярко» Ярослава Рындина в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, что перед тем, как отвести ребенка в детский сад, его следует познакомить с этим местом заранее.

Таким образом, по словам специалиста, можно избавить ребенка от настоящего стресса.

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«Нужно за несколько месяцев начать проговаривать с ребенком, что он будет ходить в садик. Важно обучить его социальным моделям взаимодействия с воспитателями и другими детьми. В этом могут помочь различные книги про поход в детский сад, которые помогут в адаптации», — сообщила Рындина.

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Кроме того, психолог порекомендовала родителям научиться слушать чувства ребенка. При этом нельзя его задаривать сладостям перед походом в детский сад. Специалист подчеркнула, что это осложнит адаптацию в будущем и к школе, а также сформирует иррациональные нейронные связи.

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