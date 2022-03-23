Психолог Розанов дал советы, как вести себя в случае нападения насильника

Клинический психолог Михаил Розанов заявил, что нестандартные действия со стороны жертвы могут отпугнуть насильника, который напал в замкнутом пространстве. Об этом написала «Газета.ru».

Специалист отметил, что зачастую злоумышленники рассчитывают на определенную модель поведения жертвы, например, крики или мольбы о помощи. Если такого не происходит, насильник может утратить интерес к жертве.

«Преступника собьет с толка разрыв шаблона. Покажите спокойствие или уверенное поведение. Ведите себя непредсказуемо. Начните смеяться или петь, говорить: „Наконец-то я тебя нашел…“ и тому подобное. Учитесь принимать быстрые решения», — рассказал врач.

На взгляд гештальт-терапевта и психолога Елены Масоловой, жертве стоит смотреть нападавшему в глаза, говорить спокойно и без провокаций. Также она советует дышать спокойно, поскольку быстрое дыхание лишь увеличивает тревожность.

«Задайте преступнику неожиданный вопрос. Когда он начнет отвечать, то нанесите удар в уязвимое место — пах, подбородок, уши, глаза. Кричите „Пожар“ и зовите соседей», — заключила специалист.