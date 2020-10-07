Психолог: россиянки стали жаловаться на отсутствие материнского инстинкта

Она пояснила, что материнский инстинкт — это не механизм, который заложен природой. По словам Ерофеевой, корректнее называть это «родительским поведением», которое сильно зависит от социальной среды.

«Долгие века люди жили другим укладом, в деревнях, на виду у всех. И вот это копирование жизни „как у других“ становилось частью социального инстинкта», — пояснила Ерофеева.

Она рекомендовала поменьше переживать из-за мнения окружающих и напомнила, что даже сделанный аборт не означает, что женщина станет плохой матерью.

Нейробиолог Антон Варламов согласился с этой позицией. Он рекомендовал также не слушать общественное мнение и не поддаваться давлению, которое оказывает общество. Если женщину беспокоит отсутствие желания иметь детей — можно обратиться к хорошему специалисту.

«Вряд ли можно говорить о существовании материнского инстинкта. У животных инстинкт размножения работает просто. Им хочется секса именно в репродуктивной фазе, в результате появляется потомство», — заключил Варламов.