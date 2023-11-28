Общество 28 ноября 2023, 12:11 Психолог Рощин рассказал, что многозадачность на работе может спровоцировать у сотрудника выгорание

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Социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с «Абзацем» прокомментировал возросший в России спрос на многозадачных сотрудников на фоне дефицита рабочей силы. По его словам, на должностях с подобными функциями сотрудники будут быстро выгорать.

При этом специалист назвал многозадачность сверхэксплуатацией со стороны работодателя.

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«Там, где нужны три человека, используют одного „многостаночника“. Чаще на такую работу идут молодые люди, у которых много энергии, и они согласны на все. Потом они быстро выгорают, поскольку приходится постоянно переключаться», — сказал психолог.

Кроме того, люди на таких должностях будут вынуждены задерживаться на работе.