Общество 19 апреля 2023, 14:03 Психолог Романив рассказала, кому не подойдет работа на удаленке Психолог Романив: людям, не умеющим соблюдать баланс, лучше выбрать офис

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Психолог Ольга Романив в разговоре с изданием Абзац» объяснила, почему удаленный формат работы сможет выдержать далеко не каждый работник. По ее словам, все зависит от особенностей человека.

Если люди не умеют соблюдать баланс между трудовой деятельностью и домашними делами, то лучше выбирать офис.

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«Также формат удаленной работы не подходит тревожным и боязливым людям. Им проще получать стандартные задачи от руководства в офисе, где есть возможность пообщаться с коллективом», — процитировал сайт kp.ru специалиста.

Удаленная работа подходит гибким людям, которые любят менее строгий и требовательный график.