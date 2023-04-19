19 апреля 2023, 14:03
Психолог Романив рассказала, кому не подойдет работа на удаленке
Психолог Романив: людям, не умеющим соблюдать баланс, лучше выбрать офис
Психолог Ольга Романив в разговоре с изданием Абзац» объяснила, почему удаленный формат работы сможет выдержать далеко не каждый работник. По ее словам, все зависит от особенностей человека.
Если люди не умеют соблюдать баланс между трудовой деятельностью и домашними делами, то лучше выбирать офис.
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«Также формат удаленной работы не подходит тревожным и боязливым людям. Им проще получать стандартные задачи от руководства в офисе, где есть возможность пообщаться с коллективом», — процитировал сайт kp.ru специалиста.
Удаленная работа подходит гибким людям, которые любят менее строгий и требовательный график.
Работа
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