Общество 13 марта 2023, 23:17 Психолог Романив рассказала, из-за каких финансовых ошибок могут завершиться отношения Психолог Романив: паре не стоит избегать разговоров о финансах

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Некоторые финансовые ошибки могут стать причиной расставания в паре. Семейный психолог Ольга Романив рассказала, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщил «Профиль».

По словам специалиста, в отношениях лучше не избегать темы финансов. Важно совместно строить планы на будущее, анализировать, сколько средств вам потребуется на достижение поставленных целей. Также лучше не разделять деньги, а вести совместный бюджет, написало Nation News.

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«Подобное поведение говорит о плохом микроклимате в семье и отсутствии доверия между супругами», — отметила специалист.

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