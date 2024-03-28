Общество 28 марта 2024, 11:41 Психолог Романив посоветовала поддерживать цели и мечты партнера, даже если не разделяете их

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Часто отношения рушатся из-за того, что один партнер пытается изменить другого, однако есть моменты, в которые вмешиваться нельзя. Об этом Life рассказала семейный психолог Ольга Романив.

По ее словам, не стоит пытаться изменить вещи, которые ложатся в основу личности. Например, заставлять замкнутого человека делиться переживаниями или пытаться заставить замолчать того, кто привык выговариваться. Также не рекомендует психолог вмешиваться в интересы и хобби партнера.

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«Разнообразие интересов и хобби делает отношения более увлекательными. Вместо попыток изменить интересы партнера лучше поддерживать и уважать их», — отметила эксперт.

Наконец, плохая идея — критиковать мечты и цели второй половины, даже если вы их не разделяете. Например, если мужчина собирает деньги на очень дорогую машину, а его жене покупка кажется ненужной, лучше промолчать и поддержать его.

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