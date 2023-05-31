Общество 31 мая 2023, 16:37 Психолог Романив посоветовала планировать день заранее, чтобы настроиться на рабочий лад

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Многие сталкивались с ситуацией, когда после выходных или праздников нет сил настроиться на рабочий лад, справиться с этим помогут несколько советов. Об этом рассказала психолог Ольга Романив, передала «Вечерняя Москва»

Она порекомендовала планировать день заранее. Когда есть понимание, как будет складываться рабочий процесс, проще найти мотивацию. Еще один важный момент — это приоритеты. Цели, написанные в правильной последовательности, также помогают настроиться на рабочий лад.

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Также не стоит забывать делать перерывы на отдых и общение. Это позволит не переутомляться в течении дня и сохранить настрой на всю неделю.

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