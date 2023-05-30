Общество 30 мая 2023, 18:25 Психолог Романив посоветовала перейти на глубокое дыхание во время панической атаки

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Глубокое дыхание позволит успокоиться во время стрессов и панических атак за короткие сроки. Об этом сообщила психолог Ольга Романив сайтуkp.ru.

По словам специалиста, тревожные состояния зачастую сопровождаются учащением сердцебиения. Чтобы успокоиться, человеку необходимо активизировать парасимпатическую нервную систему и начать дышать животом.

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Также для избавления от паники психолог посоветовала заняться медитацией в положении сидя или лежа.