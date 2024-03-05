05 марта 2024, 15:40
Психолог Романив: люди с надежным типом привязанности чувствуют себя комфортно в отношениях
Люди с надежным типом привязанности уверены в себе, они чувствуют особый комфорт в отношениях. Об этом рассказала психолог Ольга Романив, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, два взрослых человека с надежной привязанностью способны выстроить гармоничные и спокойные отношения. В отличие от людей с избегающим или тревожным типом привязанности, они могут с легкостью доверять партнеру.
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Психолог отметила, что фактор стиля привязанности должен стать приоритетом при выборе партнера. Однако при желании неблагоприятные типы можно изменить, добавила Романив.
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