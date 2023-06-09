Общество 09 июня 2023, 15:39 Психолог Робертсон посоветовала не вступать в новые отношения из мести бывшим

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Некоторые люди при расставании хотят отомстить бывшим, но лучше контролировать свои негативные эмоции. Об этом РИА ФАН рассказала эксперт в области отношений Луиза Робертсон.

Она объяснила, что никогда не стоит вымещать свою ярость на доме, квартире, машине бывшего партнера или других принадлежащих ему вещах. Также, добавили «Дни. ру», не нужно начинать новые отношения из мести. Такая связь будет заранее обречена на неудачу.

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