Общество 03 июля 2023, 18:19 Психолог Рязанова порекомендовала проживать влияние громовой суперлуны экологичными способами

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Во время громовой суперлуны человек может испытывать нестабильное психоэмоциональное состояние. В такие дни нужно вести себя максимально экологично. Об этом изданию «Мир 24» рассказала психолог Анна Рязанова.

Специалист порекомендовала записывать все негативные ощущения в теле на бумаге, а злость «лечить» с помощью спорта или музыки. Тем, у кого есть возможность выехать за город, она посоветовала погулять несколько часов в лесу. Таким образом можно снизить внутреннюю напряженность.

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Так называемая громовая суперлуна появится в небе в понедельник, 3 июля. Специалисты считают, что это природное явление влияет на психоэмоциональное состояние человека.