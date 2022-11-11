Общество 11 ноября 2022, 14:44 Психолог Рязанова объяснила, почему некоторые люди страдают шопоголизмом Психолог Рязанова: за банальной тягой совершать покупки может скрываться сильный стресс

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За тяговой совершать бесконечные покупки может скрываться как затяжной стресс, так и боязнь одиночества. Об этом Life рассказала психолог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Екатерина Рязанова.

Шопоголизм, по словам эксперта, характеризуется регулярным бесцельным посещением интернет-магазинов и спонтанным желанием купить что-нибудь.

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«Психологи часто относят шопоголизм к компенсаторному поведению, попытке возместить что-то, чего не хватает», — добавила психолог.

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Иногда шопоголизм может встречаться у людей с затяжной депрессией, при биполярном аффективном и маниакальном расстройстве.