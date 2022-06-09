Психолог Рябцев рассказал, как справиться с панической атакой

Справиться с панической атакой можно самостоятельно, если запомнить специальные техники и действовать рационально. Как побороть паническую атаку, Общественной службе новостей рассказал психиатр Иван Рябцев.

По симптомам паническую атаку сложно спутать с чем-то другим. Она может проявляться тремором, болями в груди, затрудненностью дыхания, ознобом. Психологические симптомы — неконтролируемая тревога, страх смерти, чувство неминуемой опасности.

В такой момент нужно выпить стакан сладкой воды, удобно сесть и сделать 10 глубоких вдохов и выдохов в сложенные ладони. Также врач посоветовал сконцентрироваться на чем-то отвлеченном — например, растении, рисунке, вывеске и так далее.

«Надо повторять утверждения: „Я контролирую ситуацию, все нормально, ничего не произойдет“, при этом продолжая дышать. Главное в такой ситуации — расслабиться и понять, что ничего страшного не происходит», — посоветовал психиатр.