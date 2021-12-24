Психолог Решетникова рассказала, стоит ли дарить «медицинские» подарки

Бояться дарить «медицинские» подарки на Новый год не стоит, считает психолог Марина Решетникова. Об этом она рассказала Life.

Речь идет о таких подарках как, например, тонометры, пульмоксиметры или даже экспресс-тесты на коронавирус.

«Иногда выбор подарка оказывается непростой задачкой, так как связан с предубеждениями и страхом человека быть отвергнутым. Так бывает, например, с подарками для здоровья в виде разных медицинских приборов или некоторыми аксессуарами, например часами», — отметила психолог.

При выборе подарка нужно подумать, нужен ли человеку такой предмет и попробовать представить, были бы вы сами рады такому презенту. Если ответ утвердительный, подарок можно смело покупать. К тому же, главное в подарке — принести человеку радость, а не подарить что-то оригинальное, напомнила Решетникова.

«Подарок может быть любым, самое главное — это внимание, то есть отражение в подарке пользы и интересов принимающей стороны», — заключила она.