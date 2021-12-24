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    24 декабря 2021, 15:04

    Психолог Решетникова рассказала, стоит ли дарить «медицинские» подарки

    Полина Гребенщикова

    Бояться дарить «медицинские» подарки на Новый год не стоит, считает психолог Марина Решетникова. Об этом она рассказала Life.

    Психолог Решетникова рассказала, стоит ли дарить «медицинские» подарки

    Речь идет о таких подарках как, например, тонометры, пульмоксиметры или даже экспресс-тесты на коронавирус.

    «Иногда выбор подарка оказывается непростой задачкой, так как связан с предубеждениями и страхом человека быть отвергнутым. Так бывает, например, с подарками для здоровья в виде разных медицинских приборов или некоторыми аксессуарами, например часами», — отметила психолог.

    При выборе подарка нужно подумать, нужен ли человеку такой предмет и попробовать представить, были бы вы сами рады такому презенту. Если ответ утвердительный, подарок можно смело покупать. К тому же, главное в подарке — принести человеку радость, а не подарить что-то оригинальное, напомнила Решетникова.

    «Подарок может быть любым, самое главное — это внимание, то есть отражение в подарке пользы и интересов принимающей стороны», — заключила она.