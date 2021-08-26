Психолог рекомендовал родителям не ругать детей за плохие оценки

Психолог Андрей Зберовский посоветовал родителям не критиковать ребенка, если он получил плохую оценку, передала «Вечерняя Москва».

По данным ИА Nation News, психолог уточнил, что критика ребенка создает для него негативную обстановку. Также он посоветовал родителям не сравнивать ребенка с одноклассниками.

«Важно, чтобы родители меньше критиковали и больше говорили слов поддержки: „Я верю, что ты будешь отлично учиться и у тебя все получится!“», — подчеркнул Зберовский.