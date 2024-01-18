Общество 18 января 2024, 15:52 Психолог Разумовская: каждый сотый ростовчанин имеет ментальное расстройство

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Клинический психолог Татьяна Разумовская заявила, что каждый сотый житель Ростова-на-Дону страдает ментальным расстройством. Причину такой ситуации эксперт объяснила в беседе с сайтом RostovGazeta.ru.

Большое количество психически больных в регионе специалист связала с неустойчивой нервной системой дончан.

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«Мы живем в богатое на стрессовые ситуации время: многих пугают громкие звуки с улицы, люди беспокоятся за родных. Когда массово уходили иностранные компании, тысячи людей остались без работы», — отметила Разумовская.

По ее словам, у молодежи распространены неврозы и психозы, причина которых зачастую кроется в дефиците живого общения.