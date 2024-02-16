Общество 16 февраля 2024, 17:42 Психолог Расторгуева посоветовала вписывать видеозвонки в расписание, чтобы поддержать отношения на расстоянии

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Чтобы сохранить отношения на расстоянии, нужно давать партнеру ощущение заботы и внимания. Об этом URA.RU рассказала гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Елена Расторгуева.

Она посоветовала созваниваться со второй половинкой по видеосвязи. Причем делать это запланировано, внося эти виртуальные встречи в расписание. Важно не переносить эти звонки и не сокращать их частоту.

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«Чтобы быть уверенными в важности отношений и точнее воспринимать друг друга на расстоянии, желательно договариваться о видеозвонках, специально выделять на них время, вписывая в расписание каждого», — посоветовала психолог.

Как добавил RT, также можно вести переписку от руки. Такое послание подчеркнет значимость человека.

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