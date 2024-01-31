Общество 31 января 2024, 19:12 Психолог Расторгуева: избавиться от мата в речи поможет настрой на определение своих эмоций

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Доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Елена Расторгуева в беседе с изданием Ura.ru рассказала, какие способы помогут быстро избавиться от мата в речи. Как заметила эксперт, главное — найти в себе желание изменить эту привычку.

Избавиться от мата поможет настрой на узнавание своих эмоций. По словам Расторгуевой, сперва следует провести анализ ситуаций, в которых хочется материться.

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«Перед тем, как вырываются бранные слова, первое время потребуется их „затормозить“ и задуматься над тем, что именно вы сейчас чувствуете», — процитировала Общественная Служба Новостей психолога.