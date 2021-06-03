Психолог рассказала причину фатального невезения с деньгами

Фатальное невезение с деньгами идет из детства, рассказала психотерапевт Анна Стори. Оно связано с набором усвоенных с детства определенных моделей поведения.

«Так, в некоторых семьях деньги считаются предметом недостойным внимания, „грязным“. Ваши родители могли отзываться о богатых людях с пренебрежением, как о жадных и беспринципных „мешках с деньгами“. С такими установками вам сложно будет выстроить собственное здоровое отношение к деньгам», — рассказала агентству «Прайм» Анна Стори.

Она отметила, что с такой установкой человек не справится даже с внезапным богатством, если он, например, выиграет в лотерею или чудом заработает большую сумму, он не сможет жить с такими «неправильными деньгами». Он будет делать все, чтобы скорее от них избавиться.

Чтобы справиться с проблемой невезения с деньгами, следует проанализировать весь свой жизненный опыт обращения с финансами. Стори считает, что после разбора своей личной «денежной истории», человек поймет мешающие ему установки и избавится от них.