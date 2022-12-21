21 декабря 2022, 16:39
Психолог рассказала, почему не стоит стремиться завершить все накопившиеся дела до Нового года
Психолог Наталья Наумова: желание побыстрее завершить все дела может привести к депрессии
Принято считать, что с приходом Нового года начинается новый отсчет жизни. Большинство людей всеми силами пытаются завершить все свои накопившиеся дела и начать новый год без лишнего груза на душе, сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, такая спешка может спровоцировать возникновение депрессии. Очень важно трезво оценивать свои возможности и не перенапрягаться.
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Отмечается, что все оставшиеся дела можно перенести на начало нового года и не мучать себя строгими графиками.
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