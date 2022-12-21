Общество 21 декабря 2022, 16:39 Психолог рассказала, почему не стоит стремиться завершить все накопившиеся дела до Нового года Психолог Наталья Наумова: желание побыстрее завершить все дела может привести к депрессии

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Принято считать, что с приходом Нового года начинается новый отсчет жизни. Большинство людей всеми силами пытаются завершить все свои накопившиеся дела и начать новый год без лишнего груза на душе, сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, такая спешка может спровоцировать возникновение депрессии. Очень важно трезво оценивать свои возможности и не перенапрягаться.

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Отмечается, что все оставшиеся дела можно перенести на начало нового года и не мучать себя строгими графиками.

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