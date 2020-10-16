Психолог рассказала о правилах беседы с агрессивными «безмасочниками»

Она подчеркнула, что агрессивному человеку нельзя отвечать со злостью. Необходимо попробовать объяснить ему опасность ситуации и напомнить о рисках при отказе от использования средств личной защиты.

«В любом случае не отвечать на агрессию. Можно попробовать вразумить человека, но не включаться в его агрессию. Он маску не наденет, вы расстроитесь», — пояснила специалист.

По ее словам, это единственная эффективная модель поведения с «безмасочником» в общественном месте. При обострении конфликта не везде есть возможность позвать на помощь полицию.