Психолог рассказала о правилах беседы с агрессивными «безмасочниками»
Психолог Гелена Иванова рассказала, как разговаривать с человеком, который в грубой форме отказывается надевать медицинскую маску в период пандемии коронавируса, пишет ИА «Невские новости».
Она подчеркнула, что агрессивному человеку нельзя отвечать со злостью. Необходимо попробовать объяснить ему опасность ситуации и напомнить о рисках при отказе от использования средств личной защиты.
«В любом случае не отвечать на агрессию. Можно попробовать вразумить человека, но не включаться в его агрессию. Он маску не наденет, вы расстроитесь», — пояснила специалист.
По ее словам, это единственная эффективная модель поведения с «безмасочником» в общественном месте. При обострении конфликта не везде есть возможность позвать на помощь полицию.