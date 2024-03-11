Общество 11 марта 2024, 04:32 Психолог рассказал о необычных способах наладить отношения в паре Психолог Константинова: пара может наладить отношения с помощью традиций и игр Freepik

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Совместные игры и традиции помогут паре наладить отношения друг с другом. Об этом заявила психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Наталья Константинова в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, партнеров могут сблизить специальные настольные игры для возлюбленных. Одна из них — «Незнакомцы». Это карточки с определенными вопросами, которые следует задавать в отношениях.

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«Такие игры делятся на разные уровни: для тех, кто только начал отношения, для тех, кто давно в паре. Есть и такие, которые посвящены конкретной теме, например, сексуальным отношениям», — заявила эксперт.

Специалист отметила, что такие карточки могут помочь ближе узнать друг друга.

Также можно ввести совместные общие традиции, которые будут связывать пару. На их соблюдение не должны влиять внешние обстоятельства: работа, погода, настроение и другие факторы. Например, субботний ужин вне дома, небольшой отпуск или поход в кино.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова предложила парам больше говорить о чувствах, чтобы укрепить отношения. По ее словам, близость поможет избежать недопонимания и ссор. Для достижения гармонии партнерам следует говорить и слышать друг друга.