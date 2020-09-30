Психолог рассказала, как защититься от «энергетических вампиров»

По словам специалиста, после общения с такими людьми, человек чувствует себя опустошенным, так как «вампир» напитался его эмоциями и энергией. Отмечается, что зачастую человек даже не осознает, что является «вампиром».

В пример Эль привела ситуацию с детскими капризами. Это является отличным случаем «вампиризма», именно поэтому взрослые после общения с ребенком, который вредничает, чувствуют себя уставшими. Однако «заряжаться» могут не только близкие люди, но и чужие для вас.

«Пожилые люди часто любят устраивать скандалы в очередях, в транспорте — они стараются вовлечь окружающих в конфликт. Благодаря ответной реакции они пополняют свой энергетический фон. Если мы попадаемся на эти провокации, „вампир“ получает желаемое», — пояснила психолог.

Она отметила, что причины «вампиризма» кроются в детстве. Те, кто в раннем возрасте чувствовали равнодушие и холод, позже начинают мстить за это. Они специально делают что-то плохое, чтобы обратить на себя внимание.

Эксперт рассказала, как не поддаваться махинациям «энергетических вампиров».

«Не смотреть в глаза. Он что-то говорит, а вы старайтесь думать о хорошем. Можно выстроить психологическую защиту, представлять себя в зеркальном коконе, за кирпичной стеной. Больше нет никаких методов. Восстановиться после такого контакта помогает природа, прогулки в парке, травяной чай», — посоветовала Эль.