Общество 24 ноября 2022, 18:23 Психолог рассказала, как реагировать на неосуществимые просьбы детей на Новый год Психолог Светлана Талмач: не говорите ребенку, что подарок от Деда Мороза он не заслужил

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Новый год всегда ассоциируется у детей и взрослых с ожиданием настоящей сказки и новогодних чудес. О том, как правильно родителям реагировать на просьбу детей подарить им самолет рассказала kp.ru психолог Светлана Талмач.

Зачастую бывает, что в своем письме Деду Морозу дети просят совершенно невиданных и невозможных вещей - они могут быть как материальными, так и нематериальными. Каждому родителю хочется создать своему ребенку неповторимую и незабываемую сказку. Из-за невозможности осуществления некоторых желаний родители начинают чувствовать свою вину.

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По мнению психолога, опыт ограничения в получении чего-то желаемого также полезен для ребенка. Однако, не стоит шантажировать ребенка подарком и говорить, что Дед Мороз не дарит их непослушным детям. Здесь очень важен доверительный диалог.

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Если ребенок попросил, например, на Новый Год волшебную палочку, стоит ему намекнуть, что Дед Мороз - волшебник и делает всем детям сюрприз. Эти сюрпризом может оказаться все что угодно.

Неважно, какие подарки вы подготовили для детей. Теплые объятия, подбадривающие слова и безусловная любовь будут вашим лучшим подарком.

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