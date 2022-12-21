Общество 21 декабря 2022, 16:40 Психолог рассказала, как после новогодних праздников вернуться в рабочий режим без стресса Психолог Татьяна Воргуль: рекомендуется соблюдать режим питания

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Затяжные новогодние праздники совсем близко, а значит будет большое количество времени для того, чтобы отдохнуть от работы. О том, как безболезненно для здоровья выйти из мини-отпуска рассказала психолог Татьяна Воргуль в беседе с РИА ФАН.

Отмечается, что для комфортного выхода на работу человеку необходимо максимально разнообразить свой отдых. Помогут в этом зимние путешествия, а также различные активности.

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По данным сайта kp.ru, также в период праздников стоит соблюдать режим питания.

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