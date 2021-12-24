Психолог рассказала, как подготовить ребенка в возможному буллингу

Кандидат психологических наук по социальной психологии, руководитель филиала школы детской безопасности «Стоп угроза» в Нижнем Новгороде Ольга Демидова рассказала, как подготовить учащихся к возможному буллингу. Об этом написал «ПолитЭксперт».

По словам эксперта, буллинг (агрессивное преследование одного из членов коллектива школьников или студентов) существует в нашей стране уже длительное время. Говорить об этом с детьми просто нет смысла.

«Я бы сказала, что в последнее время очень много резонансных случаев: как проявлений буллинга, так и его отдаленных последствий. Почему-то буллинг замечают только в этих ситуациях, только когда кого-то избили, или когда жертва буллинга решила всем отомстить за свои страдания», — отметила она

Психолог отметила, что буллинге виноваты те, кто травил и закрывал на это глаза. СМИ, на ее взгляд, не несут никакой ответственности за происходящее в учебных заведениях. Они лишь транслируют и передают информацию.

Для того, чтобы уберечь ребенка от воздействия буллинга, необходимо выстроить доверительные отношения в семье. Детям необходимо дать возможность делиться любыми волнующими вопросами без осуждения. Кроме того, им нужно помочь обрести уверенность в себе.

«Если вы хотите видеть своего ребенка сообразительным, то перестаньте говорить ему, что он бестолочь. Если вы хотите видеть его сильным, ему не нужно слышать, что он слабак. Давайте ему почувствовать вашу уверенность в нем. Сравнивайте ребенка только с самим собой, но ни в коем случае не с другими детьми», — заключила она.