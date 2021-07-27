Психолог рассказала, как определить зависимость от гаджетов

Зависимость от гаджетов становится большой проблемой современности. Привычка постоянно смотреть в экран смартфона становится причиной ДТП, несчастных случаев, и просто портит жизни людям. Семейный психолог Татьяна Потемкина рассказала, как понять, есть ли у человека зависимость и откуда она берется. Об этом написала Pravda.Ru.

Сама по себе зависимость — далеко не новая тема для общества.

«Например, в XIX веке была очень широко распространена игровая зависимость, алкогольная, зависимость от еды — то есть от того, что было доступно, что позволяло отвлечься от обыденности, проблем, снять напряжение», — рассказала психолог.

Появление зависимости может иметь много причин. Среди них и генетическая предрасположенность, и образ жизни, и особенности воспитания. Зависимыми как правило становятся незрелые люди с ограниченным кругом интересов. Кроме того, у них снижена активность центра удовольствий. Поэтому для получения радости от жизни необходима постоянная стимуляция.

Зависимость от гаджетов можно заподозрить у человека, если он бесцельно проводит за экраном слишком много времени, использование гаджета становится основной деятельностью в ущерб всему остальному, а без него человек начинает испытывать тревогу и плохое настроение.

Психолог добавила, что часто освободится от такой зависимости можно с помощью усилия воли, однако некоторым может потребоваться помощь специалиста.