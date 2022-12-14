Общество 14 декабря 2022, 15:24 Психолог рассказала, как оградить детей от постоянного использования гаджетов Психолог Арина Кейро: детей стоит записать в интересные им кружки Unsplash

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В век информационных технологий и инновационного оборудования почти каждый ребенок имеет свой личный гаджет. О негативных последствиях постоянного применения гаджетов рассказала психолог Арина Кейро в интервью РИА ФАН.

По словам специалиста, у детей с раннего возраста развиваются способности к воображению и мыслительным процессам. При постоянном использовании гаджетов развить эти важнейшие умения будет крайне сложно, ведь все внимание ребенка будет уделено мелькающим картинкам в телефоне.

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Также рекомендуется записать ребенка в кружки по интересам, где он будет проводить свое свободное время и учиться чему-то новому.

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Кроме того, психолог посоветовала родителям уделять как можно больше времени своим детям для укрепления доверия.