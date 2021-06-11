Психолог рассказал, как летать в самолете с ребенком

Наступило лето — а значит, скоро многие поедут в отпуска. Подготовка к отпуску волнительна для тех, кто берет с собой в путешествие детей, особенно, если это первый перелет для ребенка. Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала РИА ФАН, как подготовить ребенка к путешествию на самолете, чтобы минимизировать количество стресса и для него, и для родителей.

О предстоящем полете ребенку лучше рассказать заранее, уверена психолог. А если ребенок маленький, можно нарисовать с ним вместе на бумаге схему всего пути от дома до места назначения: это успокоит его и сделает полет более увлекательным.

«Если ребенок постарше, то достаточно просто обсудить с ним предметы, которые необходимо взять собой, чтобы полет не прошел скучно. Родителям рекомендуется брать для своих детей блокноты, книги и так далее — в зависимости уже от возраста ребенка. Бумажные, влажные салфетки и антисептики тоже всегда нужно брать с собой. Если ребенок маленький, то рекомендуется взять с собой запасную одежду на случай казусных ситуаций», — отметила Наумова.

Время для перелета специалист посоветовала выбирать утреннее или вечернее: в это время ребенок еще полон сил и будет меньше капризничать.

«Ночные перелеты тоже не рекомендуются, поскольку сбивается режим, который нужно потом восстанавливать два-три дня. Если ребенок боится высоты, то перед полетом лучше сходить на прием к психологу, который поможет с этим справиться. Если такой возможности нет, тогда порисуйте с ребенком перед вылетом. Нарисуйте страх и пускай ребенок задаст ему вопросы: почему он его боится? Самостоятельные ответы ребенка помогут ослабить страх. Попытайтесь убедить ребенка в том, что все будет хорошо, и собственным примером показать спокойствие», — предложила она.

Также Наумова отметила, что в полет хорошо взять с собой игрушки, книги, раскраски: что-то, что отвлечет ребенка во время перелета. А чтобы у него не закладывало уши при взлете и посадке, рекомендуется дать ему леденец.